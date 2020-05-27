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ثقافة

بعد تخطي مشاهداتها الـ 25 مليوناً.. الثقافة تواصل بث الحفلات والعروض المسرحية على يوتيوب

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تواصل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، تنفيذ مبادرتها "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، من خلال تقديم فعالياتها المتنوعة، عبر قنواتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، التي بدأتها الفترة الماضية مع فرض الحظر المنزلي كإجراء احترازي لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وحققت قناة وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر قناتها، والأمر الذي دفع الوزارة في استمرار وتطوير البث تعبر اليوتيوب، مؤكدة أن زيادة أعداد المشاهدات دليل عن وعي الشعب المصري، وحرصه على متابعة الفنون الجادة، التي تزيد المعرفة، وتنمي الوعي.

من ناحية أخرى حققت مناظرة المفكر الكبير فرج فودة التي أطلقتها الهيئة العامة للكتاب عبر قناتها أكثر من ستين ألف مشاهدة في أقل من أسبوع.

وتعرض الوزارة كافة الحفلات الغنائية الخاصة بمهرجان الموسيقى العربية، والعديد من الحفلات الخاصة بدار الأوبرا المصرية، سواء حفلات موسيقى عربية أو غيرها.

وتقدم أيضًا العروض المسرحية، وحلفات الفنون الشعبية الخاصة بالفرق التابعة للهيئة العامة لالقصور الثقافة، إلى جانب المحاضرات الثقافية، والأمسيات الشعرية التي يقدمها الأعلى للثقافة.
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