اخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.. وزير الرياضة: ملتزمون بعودة النشاط في 15 يونيو.. أحمد العوضي: مش هعمل أدوار شر تاني

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





استعرض الإعلامى أحمد موسى، بيان وزارة الصحة، بشأن وفاة الدكتور وليد يحيى، طبيب بمستشفى المنيرة العام إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.





طالب الإعلامى أحمد موسى، بإجراء عملية تطهير لمؤسسات الدولة من الخونة والإرهابيين.





كشف كامل علي غطاس، رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، عن كواليس إعادة أسرة أحد أبنائها المصاب بالكورونا إلى المستشفى بعد هروبه منها.





حذر الدكتور يسري عقل، رئيس وحدة الصدر بطب قصر العيني، من ارتداء الكمامات القماشية والقطنية لما لها من أضرار.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تكثف حملات التوعية ضد فيروس كورونا.





علّق الفنان أحمد العوضي، الذى جسّد شخصية الإرهابية هشام عشماوي في مسلسل الاختيار على الصورة المتداولة على مواقع السوشيال ميديا، والسخرية من ملامحه وتكشيرته طوال العمل.



