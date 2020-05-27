جمعية الثقافة بالمدينة المنورة تدشن مبادرة فنية للتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي

تحت شعار "عيدنا ببيتنا"، دشنت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عددا من الأعمال الفنية التى تهدف الى التوعية بأهمية التباعد الاجتماعى خلال فترة العيد وما بعدها، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وتتلخص فكرة الأعمال الفنية التى تم تنفيذها فى التركيز على الاستفادة من وسائل التواصل الإجتماعى فى التواصل مع الاهل والأقارب والاطمئنان عليهم خلال فترة التقاعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا.



