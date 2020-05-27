بدأت من آخر نفس.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل حبه لـ ياسمين عبد العزيز.. فيديو

قال الفنان أحمد العوضي ، إن بداية علاقاته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت في مسلسل آخر نفس، مؤكدا: "حبيبتها في هذا المسلسل".





وتابع "العوضي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى: "الحب دافع للنجاح فأنت تنجح به وله، مضيفا:" زى ما الراجل بيكون سند للست؛ الست أيضًا بتكون سند للرجل".





وأكمل أحمد العوضي: "دليل أن الحب يساهم في النجاح هو إجادة ياسمين ونجاحها في السباق الرمضاني ونجاحي أنا أيضا في دور عشماوي فكلا الطرفين نجحوا".





وأردف:" الإختيار مش مسلسل عادى كونه وطنيا وحقق نجاح أنا نفسى مكنتش متخيله ..وهو خطوة تعد الأهم فى حياتى وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".





ونوه إلى أنه لن يقدم أدوار شر مرة أخر، مؤكدا:" ده آخر دور شر أقوم بيه مستحيل أكرر ده تانى لأنه موضوع صعب".





وأتم:" أنا شايف ياسمين عبدالعزيز هي أهم ممثلة في مصر لأنها قادرة على قيادة فيلم سينمائي منفردة إلى جانب أنها تحقق إيرادات كبيرة".