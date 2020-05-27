AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وقدم لي هذه النصيحة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:09 ص
نور الشريف
نور الشريف
Advertisements
حمزة شعيب
قال الفنان أحمد العوضي، إن الفنان الراحل نور الشريف يعد الأب الروحي له وهو أول من اكتشفه، وكانت نصيحته له "هيجيلك وقتك لازم تجهزها من دلوقتي"، وهذا ما أدركه العوضي. 

وتابع "العوضي" خلال حواره  مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، :" الحب دافع للنجاح فأنت تنجح به وله"، مضيفا:" زى ما الراجل بيكون سند للست؛ الست أيضا بتكون سند للراجل".

ونوه إلى   أن مسلسل الاختيار يمثل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه.
 
وعُرض في رمضان الماضي مسلسل "الاختيار"، وجسد الفنان أمير كرارة، دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي اُستشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

وأدى الفنان أحمد العوضي دور الإرهابى هشام عشماوي، ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

دارت أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة استشهاد العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة جديدة من مسلسل الاختيار

من جديد.. أحمد العوضي ينشر صورة لمسلسل الاختيار

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

محمد رياض بعد عرض الاختيار.. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

ترشيحاتنا

الثانية بعد أمريكا.. إبرام عقود تصميم أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية

استشاري مناعة تحذر من نفخ البالونات.. لهذا السبب.. فيديو

أهم الأخبار | تطورات الوضع في ليبيا.. موعد عودة النشاط الرياضي.. منشور مزوّر مُتداول لوزارة للصحة بشأن عدم الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بـ كورونا

طبيب إيطالي يحسم جدل موت فيروس كورونا في الصيف

معنى قيام الليل الوارد في أول سورة المزمل وآخرها

نشرة السوشيال ميديا.. جوهرة ترقص على غزل البنات مع عمر كمال.. صوفينار تبهر متابعيها على البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند وضع القهوة على البشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟