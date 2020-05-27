أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وقدم لي هذه النصيحة

قال الفنان أ حمد العوضي ، إن الفنان الراحل نور الشريف يعد الأب الروحي له وهو أول من اكتشفه، وكانت نصيحته له "هيجيلك وقتك لازم تجهزها من دلوقتي"، وهذا ما أدركه العوضي.





وتابع "العوضي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، :" الحب دافع للنجاح فأنت تنجح به وله"، مضيفا:" زى ما الراجل بيكون سند للست؛ الست أيضا بتكون سند للراجل".





ونوه إلى أن مسلسل الاختيار يمثل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه.

وعُرض في رمضان الماضي مسلسل "الاختيار"، وجسد الفنان أمير كرارة، دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي اُستشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





وأدى الفنان أحمد العوضي دور الإرهابى هشام عشماوي، ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





دارت أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة استشهاد العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.