بعد سلبية التحاليل.. خروج الفريق الطبي الثاني من الحجر الصحي بنزل الشباب في دمنهور

سادت فرحة عارمة بين أعضاء الفريق الطبى الثانى بمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" بدمنهور بمحافظة البحيرة لحجز الحالات الإيجابية لفيروس كورونا ذوى الأعراض البسيطة فور ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم والتى أكدت سلبية حالة جميع أفراد الفريق وخلوهم من أى أعراض لفيروس كورونا .

وأكد الدكتور محمد سعيد شاهين المدير الفني لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" بدمنهور بمحافظة لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة على خروج الفوج الثانى من الفريق الطبى المكون من 21 بينهم 3 أطباء و2 صيادلة و16 من التمريض والفنيين والإداريين بعد سلبيه المسحه مشيدًا بجهودهم بالحجرالصحى طوال الاسبوعين الماضيين.

وأوضح شاهين بانه تم سحب عينات من مسحات الفريق الطبى مرتين لتحليلها للتأكد من عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم مؤكدًا أن جميع أعضاء الفريق الطبى كانوا فى حالة ترقب شديدة فى انتظار نتيجة التحاليل للاطمئنان على صحتهم للعودة إلى أسرهم وأولادهم .

وأكد أن جميع أعضاء الفريق الطبى غادروا نزل الشباب متجهين إلى منازلهم لقضاء فترة العزل لمدة أسبوعين مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم العمل للفريق الطبى الثالث .

وكانت وزارة الصحة والسكان، اعلنت امس عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

