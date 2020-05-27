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أخبار العالم

المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي تعود لعملها بعد تعافيها من فيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:30 ص
المتحدثة باسم نائب
المتحدثة باسم نائب ترامب تعود لعملها بعد تعافيها من كورونا
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رحيم يسري
أعلنت المتحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي العودة للعمل في البيت الأبيض، عقب تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت كاتي ميلر المتحدثة باسم بنس وخلية الأزمة المعنية بمواجهة فيروس كورونا إنها عادت لعملها بعد إجرائها 3 فحوصات سلبية لفيروس كورونا.

وأضافت في تغريدة على تويتر "شكرا لجميع أطبائي المذهلين وكل من تواصل مع الدعم. لم أكن لأفعل ذلك بدون زوجي الرائع الذي اعتنى بزوجته الحامل".

كانت نتائج اختبارات ميلر المتزوجة من كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر، إيجايبة بالنسبة لفيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 مايو الجاري.

وقبلها، تم تشخيص أحد العسكريين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصابا بفيروس كورونا، حيث كانت الحالة الأولى داخل البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض وقتها أن بنس اتخذ قراره بالابقاء على مسافة من الرئيس دونالد ترامب لعدة أيام، كما يخضع الاثنين لفحوصات فيروس كورونا بشكل شبه يومي.
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