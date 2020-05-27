رفضوا استغاثته.. طرد 4 من أفراد الشرطة الأمريكية قتلوا رجلاً أسود خلال اعتقاله

قررت إدارة الشرطة الأمريكية في ولاية مينسوتا إقالة 4 أفراد من الخدمة، على خلفية وفاة رجل أسود أثناء عملية القبض عليه، حيث تم الاعتداء على الرجل بقوة بعد طرحه أرضا.





ويظهر مقطع فيديو للواقعة اعتداء أفراد من الشرطة الأمريكية على رجل أسود، حيث وضع ضابط ركبتيه على رقبة الرجل أثناء القبض عليه، قبل أن يفقد وعيه ويفارق الحياة، بحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وأعلن رئيس شرطة مينيابوليس طرد 4 أفراد من الشرطة على خلفية الواقعة، بينما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أنه سيحقق في الحادث.



