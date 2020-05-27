احذر تلك العادات في السيارة حتى لا تتعرض لحادث

حوادث السيارات أن أكثر الحوادث التي تقع لجميع أكد الكثير من خبراءأن أكثر الحوادث التي تقع لجميع السائقين تكون بسبب الغفلة، وهي التي كانت وراء معظم الحوادث التي سجلت في الدول المتقدمة خلال الـ10 سنوات الماضية .





كما يشكل استخدام الموبايل وحده الآن أهم سبب للكوارث المرورية التي تحدث للسائقين و تسجل كل يوم في الولايات المتحدة وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وكالة أمن الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

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ولم تعد هذه الظاهرة تحمل معلومات جديدة بل أصبحت معروفة بالنسبة للجميع السائقين إلا أن الجديد في الأمر هو ما أشارت إليه بحوث أخرى من وجود أسباب خطيرة أخرى لانصراف الذهن عن القيادة كتناول الطعام ومداعبة الأطفال والمزاح الخطير بين السائق وبقية الركاب•





كما كشفت المنظمة البريطانية عن المختصة بمراقبة الطرق وتقديم الإرشادات للسائقين عن عدد من النصائح التي تساعد السائقين على الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة والابتعاد عن مصادر الإلهاء والتشتيت مما يحد من حوادث الطرق بشكل فعال ونقدم فيما يلي هذه النصائح.





يعتبر الهاتف وفقا للدراسات من اكثر الأسباب التي تؤدي لحوادث على الطريق للسائقين لذلك نصح الخبراء بضرورة عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة إلا في الحالات الضرورية .





والكثير من السائقين يقومون بعملية تحديد الوجهة أثناء القيادة وهي من الأمور الخاطئة التي يجب أن يتم تحديد الوجهة لها قبل الإنطلاق .





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كما نصح عدد من الخبراء السائقين بعد الأستماه إلى الراديو قبل انطلاق السيارة كي لا سيتم تشتيته على الطريق بالإضافة إلى مشاهدة الدي في دي .





ولم يقتصر الامر على سماع الأغاني ومشاهدة مقاطع الفيديو في السيارة بل نصح الخبراء السائقين بعدم تناول الاطعمة أثناء القيادة تحت أي ظرف والأفضل هو تناول الطعام قبل التحرك بالسيارة أو بعد الوصول للوجهة المحددة، أو في الاستراحات على الطريق.



