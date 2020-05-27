د.مصطفي أحمد جابر يكتب: حلف الناتو..الشرق الأوسط





أنشاء حلف الناتو كنتيجة طبيعية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولي وقيام عصبة الأمم المتحدة التي شابها قصور في حفظ الامن والسلام الدولي ولم تمنع اندلاع الحرب العالمية الثانية ومع اختلاف موازين القوي العالمية وصعود الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي كقوة عظمي وامتلاكهم للقدرات النووية والذرية والإمكانيات الاقتصادية والعسكرية سارع المعسكر الغربي بريطانيا وفرنسا ودول شمال أوروبا إلي تشكيل حلف شمال الأطلنطي عام 1949م وبعد تفكك الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا والبلقان بدا حلف الناتو 1994بالتوسع وضم هذه الدول بعد انهيار حلف وارسو لحفظ الامن والسلام الأوروبي ومن لبث ان توجهه الاتحاد الي الشرق الأوسط في عام 2000م حيث انضم سبعة دول (مصر وإسرائيل وتونس والمغرب والأردن والجزائر وموريتانيا) الي الحوار الأطلنطي المتوسطي وأدت أحداث 11سبتمبر 2001م إلي تغير الاستراتيجية المتبعة وتدخل اكثر في منطقة الشرق الأوسط ولتكون الأهداف المعلنة للحلف مكافحة الإرهاب ، الاستقرار الإقليمي ، منع أنتشار أسلحة الدمار الشامل ، التعاون في المجالات الأمنية كما هومعلن في أي تدخل.

ونلاحظ تغير التكتيك والاستراتيجية حلف الناتو كان منذ أنشائه التدخل في أراضي الحلف دول اوربا لحفظ السلام والامن ومنع الصرعات ومجابهة القوي العظمي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية ثم بعد 2001م واحداث سبتمبر تغيرت الاستراتيجية للدفاع عن مصالح الحلف والاتحاد خارج حدود اراضي الدول الأعضاء مثل التدخل في افغانستان لمحاربة القاعدة وبن لادن وهي الاستراتيجية التي تبتها في قمة براغ 2002م وأيضا تدريب الجيش العراقي 2004م ومراقبة الملاحة في حوض البحر المتوسط ومكافحة عمليات القرصنة في القرن الافريقي وعمليات حفظ الامن في دارفور جنوب السودان واحداث ثورة ليبيا 17فبراير وغيرها نجدها في مجملها عمليات للدفاع عن المصالح ومناطق النفوذ والوقود واثبات الوجود في الهيمنة العالمية للدول الكبرى وتقسيم لمناطق المستضعفة في العالم مع عدم السماح لهذه الدول للوصول للتنمية الاقتصادية والعسكرية والبشرية وتركها غارقة في صراعاتها مع تأمينها للوقود في الشرق الأوسط والمعادن في منطقة القرن الافريقي.



