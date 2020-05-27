AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأول مرة.. كوريا الجنوبية تصنع شاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

وضعت الحكومة فى كوريا الجنوبية خطة لتوسيع إمدادات مركبات الهيدروجين والعمل بها ، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها ستقوم بالتشغيل التجريبي لشاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين حتى عام 2021، ولسيارات أجرة تعمل بالهيدروجين حتى عام 2022.


وهناك خطة وضعتها الحكومة الكورية الجنوبية حتى 2025 للتوسع فى عمل المركبات التى تعمل بالهيدروجين ، حيث سيبدأ تشغيل شاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي الواقع جنوب سول .


وستقوم شاحنات تصل حمولتها إلى 5 أطنان تعمل بالهيدروجين طُورت من شاحنات الغاز الطبيعي المضغوط بجمع النفايات في مدينة تشانغ وون، كاول تجربة من نوعها داخل البلاد.


و تخطط الوزارة لإطلاق خطة أساسية لتطوير المركبات الصديقة للبيئة في هذا العام، والتي تهدف لتوفير المركبات الصديقة للبيئة وتطوير التقنيات والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2025 .


ووقع وزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون-مو اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في التشغيل التجريبي لشاحنات تعمل بالهيدروجين مع المؤسسات ذات الصلة في المعهد الكوري لأبحاث السيارات في تشيونان بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تطلب من الرئيس الكوري الجنوبي أداء دور في مواجهة كورونا

مسئولون في كوريا الجنوبية يزعمون معرفتهم موقع كيم جونغ أون

بعد الوقود والكهرباء.. مستقبل إنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين

انخفاض مبيعات السيارات الكورية إلى النصف بسبب كورونا

ترشيحاتنا

مصرع 4 من أسرة واحدة وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 6 استخدامات لقشر البصل غير متوقعة

السعودية.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمحافظة الأمواه

آية قرآنية وتصرفات مثيرة.. جولة في حساب حفيد عمر الشريف على انستجرام

تاتو ومكياج صارخ .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا

رقم مرعب.. كم مسحة طبية أجراها المواطنون منذ انتشار فيروس كورونا؟.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا

بدون مكياج.. منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية بسيطة