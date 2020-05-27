لأول مرة.. كوريا الجنوبية تصنع شاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين

وضعت الحكومة فى كوريا الجنوبية خطة لتوسيع إمدادات مركبات الهيدروجين والعمل بها ، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها ستقوم بالتشغيل التجريبي لشاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين حتى عام 2021، ولسيارات أجرة تعمل بالهيدروجين حتى عام 2022.





وهناك خطة وضعتها الحكومة الكورية الجنوبية حتى 2025 للتوسع فى عمل المركبات التى تعمل بالهيدروجين ، حيث سيبدأ تشغيل شاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي الواقع جنوب سول .





وستقوم شاحنات تصل حمولتها إلى 5 أطنان تعمل بالهيدروجين طُورت من شاحنات الغاز الطبيعي المضغوط بجمع النفايات في مدينة تشانغ وون، كاول تجربة من نوعها داخل البلاد.





و تخطط الوزارة لإطلاق خطة أساسية لتطوير المركبات الصديقة للبيئة في هذا العام، والتي تهدف لتوفير المركبات الصديقة للبيئة وتطوير التقنيات والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2025 .





ووقع وزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون-مو اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في التشغيل التجريبي لشاحنات تعمل بالهيدروجين مع المؤسسات ذات الصلة في المعهد الكوري لأبحاث السيارات في تشيونان بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.