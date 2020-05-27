رسميًا .. عودة الدوري الأوكراني نهاية مايو دون جمهور

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، في بيان رسمي عن استئناف الدوري الممتاز نهاية شهر مايو الجاري، وذلك بعد توقفها بسبب تفشي فيروس الكورونا "كوفيد-19".
وأكد رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بافلو بافليلكو على صفحته على "فيسبوك" أن هذا القرار يشمل الدوري الممتاز الذي ستنطلق منافساته بعد عدة أيام، وكأس أوكرانيا أيضًا.
وأوضح الاتحاد أنه حصل على موافقة الحكومة لاستئناف الموسم يوم 30 مايو الجاري، على ان تقام المباريات بدون جمهور على أن ويختتم الموسم 19 يوليو.
ومنحت وزارة الصحة الأوكرانية الضوء الأخضر رسميًا لاستئناف مباريات كرة القدم في البلاد بدءًا من التاريخ الذي ذكره الاتحاد الخاص بكرة القدم.
وأكد رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بافلو بافليلكو على صفحته على "فيسبوك" أن هذا القرار يشمل الدوري الممتاز الذي ستنطلق منافساته بعد عدة أيام، وكأس أوكرانيا أيضًا.