رسميًا .. عودة الدوري الأوكراني نهاية مايو دون جمهور

استئناف الدوري الممتاز نهاية شهر مايو الجاري، وذلك بعد توقفها بسبب تفشي فيروس الكورونا "كوفيد-19".





وأوضح الاتحاد أنه حصل على موافقة الحكومة لاستئناف الموسم يوم 30 مايو الجاري، على ان تقام المباريات بدون جمهور على أن ويختتم الموسم 19 يوليو.