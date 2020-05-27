بعد عودة الإنتاج.. جينرال موتورز تعمل بنوبة عمل واحدة.. تعرف على السبب

عادت شركة جنرال موتورز مرة اخرى بعد توقف دام لاسابيع بسبب الاغلاق لانتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، حيث وضعت الشركة خطة للعودة بكامل طاقتها خلال اسابيع قليلة .

ولكن فى الواقع ستتأخر هذه الخطة الموضوعة فى شركة جنرال موتورز بسبب تاخر استئناف عمل النوبة الثانية في خطوط تجميع البيك أب في مصانع ولايات ميشيجان وإنديانا والمكسيك وذلك بسبب نقص بعض الأجزاء التي يتم توريدها من المكسيك .

وأفادت رويترز أن إنتاج قطع غيار السيارات في المكسيك بدأ في العودة ولكن ببطء هذا الأسبوع، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تأخير التوريدات إلى المصانع المسؤولة عن بناء طرازات البيك أب الكبيرة الخاصة بالشركة الأمريكية.

تم إبلاغ موردي جنرال موتورز الأسبوع الماضي بأن الشركة ستتطلع لاستئناف الإنتاج بثلاث نوبات في مصنع فورت واين ومصانع أخرى في 1 يونيو المقبل.

قال المتحدث باسم الشركة دان فلوريس: "إن الطلب على سيارات البيك أب الكبيرة كان قويًا جدًا، لذا فإننا بالتأكيد سنستكشف طرقًا لعودة الإنتاج بكامل طاقته وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".