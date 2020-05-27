اقتصاد دبي يستأنف نشاطه.. تحذير أوروبي لإسرائيل من ضم أراضي الضفة الغربية.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء باستئناف الحركة الاقتصادية في دبي، فضلا عن جهود الدول والمنظمات لمواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".





أبرزت صحيفة "الاتحاد" تراجع المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الصين، حيث قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 26 مايو، مقابل 7 حالات في اليوم الماضي.





وأبلغت السلطات في الصين عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم، موضحة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، حيث وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





من جانبها أبرزت "البيان" دعوة فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "لا يمكن أن يبقى من دون رد".





وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، وبخاصة ضم أراضٍ" مضيفًا أن أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى من دون رد".





يأتي ذلك بعدما أعلنت رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل ميكي زوهار أن الإجراءات التشريعية الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية ستبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.





ودوليا، أبرزت الصحيفة إضفة موقع تويتر بارة "تحقّقوا من الوقائع"، على تغريدتين نشرهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري بصدد تضليلهم.





وقال متحدث باسم تويتر إن "التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريد. هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر".





فيما نشرت "الاتحاد" موضوعا بعنوان "اقتصاد دبي يستأنف نشاطه" حيث تبدأ الحركة الاقتصادية مرة أخرى في دبي بعد فترة الإغلاق المؤقت.





وذكرت نقلا عن خبراء ومسؤولين أن الإمارات ودبي قدموا نموذجًا ناجحًا في التكييف مع التحديات خلال أزمة "كوفيد - 19" بفضل الرؤية الحكومية، والجاهزية التكنولوجية، وامتلاك المؤسسات والشركات زمام المبادرة حيث، استطاعت خلال أيام تحديد الوظائف المناسبة للعمل عن بُعد، وتشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذه المبادرة لزيادة الإنتاجية.





من جانبه قال رجل الأعمال خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، إن استئناف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة سيسهم في عودة الحياة الاقتصادية تدريجيًا، ويمنح القطاعات الاقتصادية دفعة قوية لتجاوز التداعيات التي تسببت فيها قرارات الإغلاق التي اتخذتها حكومات العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





أكد أن قطاع الأعمال متعطش للعودة للعمل، متوقعًا أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها قطاع السياحة والضيافة، انتعاشًا مع بدء فتح المطارات وعودة الرحلات المنتظمة للناقلات الوطنية، وفتح الحدود والأجواء مع دول مجلس التعاون أولًا، ثم بقية دول العالم، مشيرًا إلى اتخاذ بعض الدول الأوربية قرارات مهمة، بشأن إعادة فتح الاقتصاد والحركة الجوية، بما يمهد الطريق أمام تسريع عملية التعافي.





كما اهتمت الصحف بتحديد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 11 إرشادًا وضابطًا للمصلين و8 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد، ، حال عودة فتح المساجد مرة أخرى بعد فترة الإغلاق الجاري لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.





وتتضمن لائحة الإرشادات العامة للمصلين، ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين، وترك مسافة بين كل مصل وآخر بمعدل متر ونصف، وعلى المصلين ارتداء الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصل، كما يجب على المصلين عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالتلويح والسلام عن بعد.





وأشارت اللائحة، إلى أنه على المصلين عدم إقامة التجمعات قبل الصلاة أو بعدها، وكذلك عدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد الانتهاء من صلاة الجماعة خلف إمام المسجد، ويلتزم الجميع بمغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة،



