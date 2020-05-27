حدث ليلًا.. بايدن يصف ترامب بـ الأحمق.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. أمراء قطر يمولون طالبان

يبحث مجلس نقابة الصحفيين، توفير مكان خاص لعزل الصحفيين المصابين بفيروس كورونا بعد ظهور 18 حالة حتى الآن ببعض المؤسسات الصحفية .

وعن الحلول المطروحة حتى الآن، قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ"صدى البلد"، إن المجلس يبحث عدة خيارات وسيتم إعلانها.

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم تنفيذ الأحكام الصادرة في دولة أجنبية.

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المعتوه في الزواج بنفسه.

نشر الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر سابقًا، تغريدة يهنئ فيها كابتن شيكابالا بعيد الفطر المبارك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".