حدث ليلًا.. بايدن يصف ترامب بـ الأحمق.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. أمراء قطر يمولون طالبان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 27-5 - 2020 عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
يبحث مجلس نقابة الصحفيين، توفير مكان خاص لعزل الصحفيين المصابين بفيروس كورونا بعد ظهور 18 حالة حتى الآن ببعض المؤسسات الصحفية .
وعن الحلول المطروحة حتى الآن، قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ"صدى البلد"، إن المجلس يبحث عدة خيارات وسيتم إعلانها.
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم تنفيذ الأحكام الصادرة في دولة أجنبية.
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المعتوه في الزواج بنفسه.
شارك الكابتن محمد زيدان جمهوره بصورة جديدة تجمعه بابنه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق محمد زيدان على الصورة : "بحبك يا أحلي حاجة في حياتي".
نشر الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر سابقًا، تغريدة يهنئ فيها كابتن شيكابالا بعيد الفطر المبارك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشر إبراهيم سعيد صورة تجمع شيكابالا بأولاده وزوجته وكتب معلقا: كل سنه وانت واسرتك بخير يا شيكا.. على فكره أطيب شخصيه في الدنيا ومحترم جدا.. وبعيد عن أي شي شيكا من الشخصيات اللي تشوفها تحبها بعيد عن أي انتماء.. وربنا يخليكم لبعض ويحفظ ابنك وإسرتك".
يستعد النجم فضل شاكر لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "غيب" من كلمات محمد رفاعي والحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم
وتقول كلمات الاغنية :" غيب عن عيني لو مرتاح..واعتبره حب وراح وانساني.. عن نفسي مش هانساك..روح مش فارقه عندي كتير..جوايا حب كبير..وكفاية اللي انا عشته معاك..في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني".
اعتبر جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب "أحمق" لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال بايدن خلال حواره مع شبكة "سي ان ان" ردا على سؤال حول عدم ارتداء ترامب الكمامات خلال الفعاليات "إنه أحمق.. جميع أطباء العالم ينصحون بارتداء الكمامة خلال التجمعات".
تخفيف الإجراءات الاحترازية لم يكن أبدًا الحل المناسب في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فمع قلة الوعي وفشل توقعات الحكومة بشأن انتشار المرض.
صورة جديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف مدى علاقة النظام القطري بالإرهاب، حيث أثارت تساؤلات حول علاقة قطر بحركة طالبان وباقي التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وشبكة "حقاني".