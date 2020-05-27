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محافظات

رفع 500 طن قمامة بأبشواى في الفيوم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
تابع المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، في جولة ميدانية موسعة بالمدينة والقري لمتابعة الأعمال، تنفيذ قرار الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحظر مركبات النقل الجماعي خلال أجازة  عيد الفطر المبارك،

وشن رئيس المركز حملة لفض مواقف السيارات الأجرة خط ابشواى ابوكساه وخط ابشواى الخالدية وأبو شنب وإلزام السائقين وأصحاب السيارات بالالتزام بقرار الدكتور محافظ الفيوم بحظر وسائل النقل الجماعي حفاظا على المواطنين لمنع التجمعات والتصدي لأنتشار فيروس كورونا المستجد. 
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وتفقد "مسعود" موقع مكتب بريد أبشواى حيث وجه قسم الإشغالات برفع الإشغالات أمام الموقع وتم رفع سيبة حديدية مستخدمة لتعليق اللحوم بالشارع، مما تسبب إشغال طريق وغير أمنة بسبب تعرض اللحوم للأتربة وعوادم السيارات،بالإضافة إلى نقل بائعين فاكهة وخضروات بشارع مجلس المدينة وأمام مكتب البريد وشارع شرق السكة الحديد. 

وقام بمتابعة أستكمال أعمال تطوير وتجهيز المقر الجديد لنقطة شرطة المرافق الثابتة بابشواى ووجه بسرعة انتهاء الأعمال في أسرع وقت، ووضع غطاء خرساني على غرفة تفتيش صرف صحي بالوحدة المحلية بالنصارية بناء على شكوى احد المواطنين، حيث وجه رئيس المركز بتغطية الغرفة فورا وتم بالفعل وضع غطاء خرساني بشكل مؤقت لحين تدبير غطاء من الصرف الصحي للغرفة. 

وحرص على أستمرار أعمال منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات حيث تم رفع ما يزيد عن 500 طن قمامة ومخلفات وأتربة من شوارع المدينة والقري ورش الطرق الترابية ومداخل القري بالطرق السياحية والطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، ك
ت
كما تابع فرد طبقة ترابية نظيفة بأحد مزارع الأسماك بالطريق السياحي بعد أن سمح صاحب المزرعة للجمعيات الأهلية والجرارات الخاصة بإلقاء القمامة بها بغرض ردمها مما سبب شكلا غير حضاري وبناء عليه قامت الوحدة بفرد طبقة ترابية نظيفة وتمهيدها حفاظا على الشكل العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المزرعة.

رفع 500 طن قمامة بأبشواى في الفيوم
رفع 500 طن قمامة بأبشواى في الفيوم
رفع 500 طن قمامة بأبشواى في الفيوم
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