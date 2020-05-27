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أخبار العالم

مواجهة أمريكا وكورونا.. رسالة خامنئي وروحاني لـ البرلمان الإيراني

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:00 ص
رسالة خامنئي وروحاني
رسالة خامنئي وروحاني لـ البرلمان الإيراني
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء تفاصيل رسالة المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، لـ البرلمان الجديد والتي تطالبه بضرورة مواجهة أمريكا وفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وتشمل الرسالة أيضًا إعادة إصلاح الخطوط الأساسية للاقتصاد فى إيران وخلق فرص عمل، ومعالجة التضخم، وعودة الإنتاج.

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واعتبر خامنئي أن الاقتصاد والثقافة فى إيران يجب أن يكونوا على رأس أولويات البرلمان الجديد.

واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن طهران عانت من أسوأ ظروف اقتصادية في تاريخ إيران منذ عام 2018.

وقال إن "العدو يعمل على إلى انهيار اقتصاد طهران لكنه لن يفلح في تحقيق أهدافه ضد إيران".

واعتبر روحاني أن إيران على وشك احتواء جائحة فيروس كورونا في 20 إقليما داخل البلاد وتحاول احتوائه في بقية الأقاليم.

وإختتم "أطالب إلى الحكومة والبرلمان فى طهران بالتعاون لمواجهة ضغوط واستفزازات أمريكا وفيروس كورونا". 

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