فى زمن كورونا.. اكتشف شخصيتك من بوستات الفيس بوك

بدأ الخوف يتسرب لدى العديد من الأشخاص اكثر وأكثر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومع اختلاف الأشخاص فى الطباع تختلف المنشورات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيس بوك.

ففى إطار هذا السياق كشف الدكتور مصطفى أبو العزايم استشارى نفسى عن أبرز طبائع الناس التي تدل على سلوكهم وحكمهم على الأمور.

وقال أبو العزايم خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نجد أن الشخص القلوق ينشر بوستات كثيرة جميعها تدل على قلقه وتظهر مشاعر الخوف وسياق الحديث مبالغ فيه وبه تهويل

ونجد الشخص الموسوس لا ينشر بوستات كثير ولكن أيضا القلق يغلب عليه

ثم تجد الشخص الانبساطي المنفتح يقلل حجم المخاوف بداخله ويتعامل مع الأحداث بجرأة واندفاعية احيانا تكون خاطئة.

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و تابع الدكتور مصطفى أبو العزايم استشارى نفسى قائلا: تجد الشخص المتفلسف التحليلي الذي يدقق في كل التفاصيل ويتكلم عن الأحداث الجارية وكأنه يعلق على مباراة كرة قدم.

ونصح ابو العزائم الجميع بما هو أولى فعله الآن وهو التوازن في التعامل مع الأحداث ولا تأخذنا طبائعنا لإثارة البلبلة ونشر الذعر بين الناس.

(وَإِذَا جَاۤءَهُمۡ أَمۡرࣱ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰۤ أُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِینَ یَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّیۡطَـٰنَ إِلَّا قَلِیلا).