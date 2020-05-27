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محافظات

خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:52 ص
خبز
خبز
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شمس يونس
قامت مديرية تموين الأقصر بحملات تموينية خلال اجازة    عيد الفطر المبارك برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل اول وزارة التموين بالأقصر للمرور علي المخابز البلدية والاسواق والمحلات وبرفقته اداره التجارة الداخلية  واداره الرقابة التموينية والادارات التابعة للمديرية.

ياتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لضبط كل ماهو مخالف للقانون فى مجال التموين وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

واسفرت الحملة عن تحرير  (77) محضر ومخالفة تموينية   على مستوى المحافظ وذلك بواقع تحرير محضرا مخالفة لضبط طن دقيق قبل بيعه فى السوق السوداء وتحرير 15 مخالفة عدم اعلان عن الأسعار مخالفتين  توقف مخبز.

و تحرير 6 مخالفات اداره منشأه بدون ترخيص و تحرير 5 مخالفات غلق مخبز و 8 مخالفات عدم وجود شهاده صحيه 
 و 2 مخالفة مواعيد مخابز وتحرير مخالفة اختراق نظام ومخالفتين نقص وزن

ايضا  تم تحرير 13 مخالفة عدم نظافة مخبز بلدي و 19مخالفة بمخبز  غير مطابق المواصفات ونقص وزن وتحرير  4 مخالفة عدم وجود سجلات 

تم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين
خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور
خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور
خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور
خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور
خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور
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