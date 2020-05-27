اعترفوا ب 9 وقائع..ضبط عصابة سرقة الشركات بالقاهرة والجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة محتويات الشركات بنطاق القاهرة والجيزة.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقى - العجوزة "بالجيزة"، السلام - النزهة - عين شمس "بالقاهرة") مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى،.





وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميلهم سئ النية (مالك "محل حاسب آلى" – الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وبإستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة"، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.



