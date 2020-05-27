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منوعات

لأول مرة في روسيا...إصابة قطة بفيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:12 ص
أرشيف
أرشيف
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أ ش أ
أعلنت هيئة الرقابة البيطرية الروسية تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا لدى قطة في البلاد.

وقال نائب رئيس الهيئة نيقولاي فلاسوف اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية:" إنه تم وضع القطة تحت الحجر الصحي بمكان إقامة صاحبها على إثر تأكيد إصابتها بالفيروس". 

وأضاف:" أن هيئة الرقابة البيطرية لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات تجاه الحيوانات عقب الكشف عن إصابة قطة بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الفيروس ينتقل بين البشر ولا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر. وأوضح المسؤول الروسي أنه لا توجد أي معلومات عن إمكانية تطور الفيروس لدى القطط.
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