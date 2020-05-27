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توك شو

اشتغل لأخر دقيقة فى عمره .. أرملة الشهيد الطبيب هشام الساكت توجه رسالة مؤثرة..فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:19 ص
زوجة الشهيد الطبيب
زوجة الشهيد الطبيب هشام الساكت
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شيرين عادل

عرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC  تقريرها عن رسالة وجهتها أرملة الشهيد هشام الساكت للأطباء .

وقالت الدكتورة شيرين الجيار أرملة الشهيد هشام الساكت للأطباء  " إن زوجها الشهيد هو قدوة لكل شباب الأطباء " .

وأكدت الدكتورة شيرين الجيار خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية Dmc  ،  أن زوجها الشهيد هشام الساكت منح عمره و وقته لشغله ، خاصة وأنه لم يتأخر يوما عن مساعدة أى مريض " .

ولفتت إلى أن الشهيد هشام الساكت  أطلق العديد من القوافل الطبية سافرخلالها  كافة المحافظات لمساعدة الأطباء المحتاجين فى القرى ، النجوع لتقديم الخدمات الطبية .

وتابعت ، أن زوجها الراحل الشهيد عمل لآخر دقيقة فى حياته ، مؤكدة أنه فى ظل انتشار جائحة كورونا بذل جهودأ مضاعفة لتخفيف آلام المرضى المصابى ب كورونا ولم يلتزم بيته يومأ وعمل بكافة طاقته حتى أصابه الوباء اللعين كورونا . 
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