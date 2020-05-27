اشتغل لأخر دقيقة فى عمره .. أرملة الشهيد الطبيب هشام الساكت توجه رسالة مؤثرة..فيديو





عرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC تقريرها عن رسالة وجهتها أرملة الشهيد هشام الساكت للأطباء .





وقالت الدكتورة شيرين الجيار أرملة الشهيد هشام الساكت للأطباء " إن زوجها الشهيد هو قدوة لكل شباب الأطباء " .





وأكدت الدكتورة شيرين الجيار خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية Dmc ، أن زوجها الشهيد هشام الساكت منح عمره و وقته لشغله ، خاصة وأنه لم يتأخر يوما عن مساعدة أى مريض " .





ولفتت إلى أن الشهيد هشام الساكت أطلق العديد من القوافل الطبية سافرخلالها كافة المحافظات لمساعدة الأطباء المحتاجين فى القرى ، النجوع لتقديم الخدمات الطبية .





وتابعت ، أن زوجها الراحل الشهيد عمل لآخر دقيقة فى حياته ، مؤكدة أنه فى ظل انتشار جائحة كورونا بذل جهودأ مضاعفة لتخفيف آلام المرضى المصابى ب كورونا ولم يلتزم بيته يومأ وعمل بكافة طاقته حتى أصابه الوباء اللعين كورونا .