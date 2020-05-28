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فيديو جراف

فيديو جراف.. معلومات عن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية.. اعرف أكثر

الخميس 28/مايو/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد يحيى

أعلنت وزارة المالية عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والذي يتضمن تيسيرات جديدة للممولين؛ تمهيدا لإحالته لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

 

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وينشر "صدى البلد" أبرز معلومات عن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" من بينها:

- مشروع القانون يستهدف دعم الاقتصاد القومي والاحتفاظ بالعاملة داخل الكيانات الإنتاجية عبر حزمة من التيسرات.


- القانون الجديد يركز على إلزام الكيانات الإنتاجية بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وأبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

 

- وضعت الحكومة نسبة إعفاء من الضرائب الإضافية وغرامات التأخير؛ حال سداد الممول للمتأخرات الخاصة بمستحقات الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم واشتركات تأمينات وتشمل:

إعفاء نسبة  90% من المديونية في أول شهرين عملا بالقانون.

إعفاء نسبة 70% بعد مرور شهرين من العمل بالقانون.

إعفاء 50% من المديونية بعد مرور 4 أشهر من العمل بالقانون.

 

التجاوز عن كل المديونية بنسبة 100% بموجب نص قانوني، بشرط سداد أصل المديونية كاملة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وصدوره بالجريدة الرسمية.

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