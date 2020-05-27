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تعليم

بعد أسبوع.. الفوج الأول من العائدين من الخارج يغادر المدينة الجامعية بمشتهر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:07 ص
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بمشتهر
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إبراهيم الهوارى
غادر الفوج الأول من العائدين من دولة الامارات العربية وعددهم 262 مصريا المدينة الجامعية بمشتهر بطوخ التابعة لجامعة بنها بعد أن امضوا فترة الحجر الصحى بها  لمدة أسبوع وفقا لما حددته وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها قد استقبلا الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية إلى المدينة الجامعية بمشتهر، لقضاء فترى الحجر الصحي، قبل عودتهم إلى منازلهم، والبالغ عددهم 262 مواطنًا مصريًا، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وحرص الهجان والسعيد والحاضرين على استقبال العائدين من الخارج وتسليمهم هدايا الترحيب وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة تسكينهم في الغرف التي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم.

من جانبهم، وجه المصريون العائدون الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والقائمين على المدن الجامعية، وأشادوا بمجهودات جامعة بنها في تسهيل إجراءات التسكين لهم.

وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري الأعزاء العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحى.

من جانبه، أكد الدكتور جمال رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمشتهر وتوفير الإمكانيات اللازمة للإقامة المناسبة لأهالينا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج من خلال العمل على توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة لهم.
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