بسبب كورونا.. التعليم تفكر في الاستعانة بـ ادمودو لتجنب زحام المدارس الفنية في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه فى ظل الكثافة الطلابية المرتفعة في بعض مدارس التعليم الفني، وعدم توافق هذا الوضع مع التباعد المكاني المطلوب في المستقبل حفاظا على صحة الطلاب وذويهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من الصعب تواجد عدد كبير من الطلاب في فصل واحد ، ولذلك نفكر في بدائل لحل هذه المشكلةمع بدء العام الدراسي الجديد.





وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين ، إن البدائل المطروحة التي يتم دراستها حاليا ، منها أن يحضر نصف عدد الطلاب فقط لمدة يومين في الأسبوع في المدرسة ، بينما يدرس النصف الاخر عن بعد في هذين عبر منصة أودمودو.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه من الممكن أيضا التفكير في استغلال آليات الفصل المقلوب التي يحضر الطلاب فيها للمدرسة للتدريب علي حل المسائل والتدريبات العملية ، أما الدروس النظرية فيتم شرحها عن بعد عن طريق القصول الافتراضية الموجودة على منصة ادمودو .





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: بالطبع هذه أفكار مبدأية ولم يصدر بها قرارات نهائية حتى الان ، ولكن من المؤكد أن أسلوب التعليم في فترة ما بعد فيروس كورونا سيختلف جذريا عن شكل التعليم قبل كورونا.



