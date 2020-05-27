خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا

باشر فريق الطب الوقائي بإدارة صحة ثان المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم دورها في الإشراف علي مراحل دفن سيدة خمسينية متوفاة جراء إصابتها بعدوى "كورونا" عقب أداء صلاة الجنازة عليها بطريق "طنطا _ المحلة" أمام أبواب مستشفي الصدر بوسط المدينة العماليه قبيل دفنها بمقابر عائلتها.









وأشرف فريق الطب الوقائي ومكافحة العدوي علي مراحل إضرام النيران في التابوت لإحجام تفشي العدوى وتأمين أرواح المواطنين بمحيط محل دفن جثة السيدة المتوفاة.





وكان مجلس إدارة مستشفي الصدر بمدينة المحلة أعلن مساء أمس عن خروج عن 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا عقب شفائهم وخروجهم من المستشفى وعودتهم الي منازلهم سالمين .





صرح بذلك الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر ، لافتا الى أن المستشفى تستقبل حالات من جميع أنحاء المحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه بفضل فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال ،فالكل يعمل على قدم وساق للنهوض بالمستشفى.





وأشار "حيدر " الى أن الحالات المتعافاه يتم إجراء كافه التحاليل والفحوصات الطبيه اللازمه للحالات المصابه وعند التاكد من تحولها من ايجابيه الي سلبيه يتم السماح لهم بالعوده الي منزلهم في أجواء سالمه ومستقره، متابعا: " دورنا رعايه المرضي وضمان التاكد من سلامتهم الصحيه وتوفير الرعايه الطبيه لهم الكامله " .



