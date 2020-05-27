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1073 مكالمة.. طبيبة تكشف سبب تضاعف الإقبال على الاستشارات النفسية بعد أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ، إن الدور الأساسي للأمانة تكمن فى رعاية المريض نفسيا بمجرد إصابته بالأعراض وحتى شفائه نهائيأ. 

وكشفت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن وجود 19 مستشفى نفسى بعدد 13 محافظة على مستوى أنحاء الجمهورية، لافتة إلى وجود خط ساخن لدعم المرضى واستقبال شكواهم النفسية .

وأوضحت أن العلاج النفسى للمرضى كان يتم فى البداية بشكل تقليدى داخل العيادات والمستشفيات ولكنه تطور بمرور الوقت. 

وأشارت  الدكتورة منن عبد المقصود، إلى أن العمل فى الخط الساخن كان فى مواعيد العمل الرسمية ولكن بعد ظهور فيروس كورونا أصبحت المواعيد على مدار 24 ساعة يوميا بعد إقبال المواطنين على الشكاوى النفسية التى أصابتهم بعد أزمة كورونا والتى تعود بدوره لتغيير النظرة الضيقة تمامأ للمرض النفسى بأنه وصمة عار. 

وتابعت أن عدد المحادثات الهاتفية التى تلقاها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة تضاعف بشكل كبير بعد أزمة كورونا خاصة، وأنه بعدما كان استقبال المكالمات فى العام الواحد 680 مكالمة هاتفية تضاعف العدد  لـ 1073 مكالمة فى شهر أبريل فقط.
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