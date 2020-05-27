1073 مكالمة.. طبيبة تكشف سبب تضاعف الإقبال على الاستشارات النفسية بعد أزمة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ، إن الدور الأساسي للأمانة تكمن فى رعاية المريض نفسيا بمجرد إصابته بالأعراض وحتى شفائه نهائيأ.





وكشفت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن وجود 19 مستشفى نفسى بعدد 13 محافظة على مستوى أنحاء الجمهورية ، لافتة إلى وجود خط ساخن لدعم المرضى واستقبال شكواهم النفسية .





وأوضحت أن العلاج النفسى للمرضى كان يتم فى البداية بشكل تقليدى داخل العيادات والمستشفيات ولكنه تطور بمرور الوقت.





وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود، إلى أن العمل فى الخط الساخن كان فى مواعيد العمل الرسمية ولكن بعد ظهور فيروس كورونا أصبحت المواعيد على مدار 24 ساعة يوميا بعد إقبال المواطنين على الشكاوى النفسية التى أصابتهم بعد أزمة كورونا والتى تعود بدوره لتغيير النظرة الضيقة تمامأ للمرض النفسى بأنه وصمة عار.



