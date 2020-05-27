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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27 مايو 2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:11 م
دواجن
دواجن
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امنة عبدالعظيم

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمات التعرف على أسعار المواد الغذائية الرئيسية ومن بينها الدواجن البيضاء، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 مايو 2020.


حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و28 جنيها للكيلو ، فيما تراوح سعر كيلو لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 23 و24 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8.50 جنيه إلى 14 جنيها، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 3 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 1.7 جنيه.

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كما سجل طبق البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 21 و23.5 جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 38 لـ 40 جنيهًا بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 10 و11.50 جنيهًا.


من الجدير بالذكر، أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو 1.1 مليار دجاجة سنويًا، وتعد مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة بعدما أخذ الاستيراد في التراجع، ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تبلغ 97% تقريبا.

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