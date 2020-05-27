تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.
وطالبت المديرية من اولياء الامور بضروة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة فى الوقت الحالى.
يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.
وكان آخر موعد لتقديم الأبحاث الاسبوع الماضي بالمدارس والكنترول سيقوم باستلام جميع المشاريع البحثية من المدارس بعد إجازة عيد الفطر لعمل تقييم لها
واكدت المديرية انه لن يتم إعلان أي نتائج إلا بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واعلانها رسميا فى المدارس.