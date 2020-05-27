AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:53 ص
مديرية التربية والتعليمديرية
مديرية التربية والتعليمديرية التربية والتعليم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وطالبت المديرية من اولياء الامور بضروة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة فى الوقت الحالى.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.

وكان آخر موعد لتقديم الأبحاث الاسبوع الماضي بالمدارس والكنترول سيقوم باستلام جميع المشاريع البحثية من المدارس بعد إجازة عيد الفطر لعمل تقييم لها 

واكدت المديرية انه لن يتم إعلان أي نتائج إلا بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واعلانها رسميا فى المدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس الغربية.. اعرف موعدها الآن

التعليم في أسبوع | تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وإعلان الجداول الجديدة .. وفاة 4 معلمين بالجيزة والمطرية بسبب كورونا..ظهور نتائج الأبحاث.. وفتح باب التقديم في المدارس اليابانية

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالقاهرة .. رابطها وموعد تظلماتها وأعلى 5 إدارات فيها

تعليم القليوبية تعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية: نتيجة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

الحجوزات بدأت بالفعل.. صحيفة ألمانية: جاذبية مصر السياحية عالميا ستهزم فيروس كورونا في الصيف

جرعة من الأمل والفرح.. نانسي عجرم الأكثر تداولا عبر تويتر

قصير وأوف شولدر.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة ساحرة

بعد يوم من مقتل والي العراق الإرهابي.. هجوم لـ داعش على نقطة عسكرية في بغداد

أخبار الرياضة.. بوطيب يستعين بمحامي الزمالك.. إصابة المدير الفني للجبلاية بكورونا

ذهب ليقضى العيد مع أسرته.. وكيل صحة البحيرة: مريض كورونا هرب من الحجر الصحى مستقلا أتوبيس.. ويستكمل علاجه بمنزله.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البلكونة.. ندى بسيوني تتألق بالأبيض على إنستجرام

أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا