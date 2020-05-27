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حوادث

متهمون بغسل 10 ملايين جنيه.. ضبط 6 تجار مخدرات في الإسكندرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:57 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "6 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية"، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وبحسب بيان، الأربعاء، حاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية.


ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 
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