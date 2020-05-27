حملات مكبرة للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات وفض الأسواق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالغلق تام لكافة الحدائق والمتنزهات العامة ومنع التجمعات وخصوصًا على كورنيش النيل ومنع وسائل النقل العام ومنع الزيارات للمدافن وفض الأسواق بجميع القرى والمراكز واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة إجازة عيد الفطر وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " .





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وأوضح محافظ أسيوط انه تم تشكيل لجان متابعة بصفة يومية تحت إشراف رؤساء المراكز ونوابهم لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة والتنسيق والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لضمان الالتزام ورصد أية مخالفات مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية خاصة الصحية وتطهير بعض الشوارع والقرى في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا لافتا إلى فض بعض الأسواق المؤقتة بقرية بني قرة بمركز القوصية قبل تجميع المواطنين وتم مناشدة المواطنين بعدم إقامة أية أسواق تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حفاظًا على صحتهم.





وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الاتجاهات بالتوازي ضمن خطة شاملة في هذا الشأن مناشدا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظًا على صحتهم وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 " لافتًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة



