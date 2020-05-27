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برلمان

اضطرابات جديدة في قطر.. برلماني: عرش تميم على كف عفريت

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:01 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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أحمد أيمن
أكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرروة التركيز في الأنباء الواردة من جديد من قطر، وتؤكد حدوث إطلاق نار بين الأمن القطري والتركي من ناحية وضباط قطريين، وأن تميم بن حمد في حراسة الأتراك داخل قصره.

وقال النائب إن هذه الأنباء وتجددها خلال أقل من أسبوعين على ظهور فيديوهات حية لإطلاق نار وتصفيات بين ضباط قطريين شاركوا في انقلاب سابق ضد تميم بن حمد، يؤكد أن الأمور في الدوحة وصلت لدرجة الغليان.


وأوضح أن القطريين غاضبين من نظام تميم بن حمد لدعمه السافر للإرهاب وعداوته مع مختلف الدول العربية، وبيعه قرار قطر لأردوغان علاوة على فشله الذريع في معالجة فيروس كورونا داخل قطر والتصدي لتداعياته المذهلة.

كما أن هناك شكوكا متفاقمة لدى القطريين، من أن تميم بن حمد يتجسس على مكالماتهم وهناك توحش وتغول للاستخبارات القطرية في حياة الشعب القطري، منوها بأن الغليان في الدوحة ينبىء بتطورات خطيرة خلال الفترة القادمة في مقدمتها الإطاحة بتميم وربما بأسرة آل ثاني كلها من حكم قطر.
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