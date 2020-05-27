فض سوق ميدان الحرازية وغلق وتشميع 13 محلا مخالفا بطوخ.. صور

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات فى فض سوق منطقة الحرازية الأسبوعي وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.









وقال محمد ياسين نائب رئيس المدينة إن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وأن جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى للتصدي للاصابة بفيروس كورونا من خلال فض جميع أماكن التجمعات ومسببات انتشار العدوى.





وناشد ياسين المواطنين وأهالى المدينة بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات وطالب الباعة بعدم التمركز في مكان واحد منعا للزحام.





من ناحية أخرى شن مجلس مدينة طوخ حملة استهدفت قرية ميت كنانة والقرى التابعة لها استجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن خروج الوضع بقرية ميت كنانة عن السيطرة ولا يوجد حظرفى الشوارع.





وأكد سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 13 محلا تجاريا لمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجول وتم فرض الحالة الأمنية فى شوارع القرية بحظر انتقال المواطنين بعد الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا.