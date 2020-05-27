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اقتصاد

خلال عيد الفطر.. 17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ المنطقة الجنوبية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأيام الماضية عدد ١٠ سفن، 
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واستقبل عدد 1 سفينة حاويات بحمولة 28794 وعدد 4 سفينة صب جاف بحمولة 91260، وقد استقبل عدد  2 سفينة شحن وتفريغ على الأرصفة. 


كما أعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت عدد 7 سفن ، حيث سجل ميناء السخنة دخول  سفينة ومتواجد على الأرصفة عدد 1 سفينة فحم بحمولة 72816طن  فحم وعدد 6 سفينة حاويات بحمولة 289640طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين. 

وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن حركة الموانئ التابعة وعمليات التداول كانت مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك بالرغم من عطلة العيد في الدولة، إلا أن هناك ورديات في نظام العمل تساهم في التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
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