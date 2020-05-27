خلال عيد الفطر.. 17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ المنطقة الجنوبية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأيام الماضية عدد ١٠ سفن، أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنالتابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأيام الماضية عدد ١٠ سفن،

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واستقبل عدد 1 سفينة حاويات بحمولة 28794 وعدد 4 سفينة صب جاف بحمولة 91260، وقد استقبل عدد 2 سفينة شحن وتفريغ على الأرصفة.









كما أعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت عدد 7 سفن ، حيث سجل ميناء السخنة دخول سفينة ومتواجد على الأرصفة عدد 1 سفينة فحم بحمولة 72816طن فحم وعدد 6 سفينة حاويات بحمولة 289640طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.



