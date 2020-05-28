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اقتصاد

بدء تنفيذ 3 آلاف شقة للإسكان المتوسط.. تفاصيل

الخميس 28/مايو/2020 - 03:29 ص
الاسكان المتوسط
الاسكان المتوسط
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إن العام المالى الجديد 2020 - 2021 يشهد تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروعات مختلفة بالمدينة.


وأضاف "النجار"، لـ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمدينة وحدات ضمن مشروع الإسكان المتوسط سكن مصر بمساحة تتراوح بين 106 و118 متر مربع.


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وتابع رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أن عدد الوحدات المقرر تنفيذها نحو 3 آلاف وحدة سكنية، بخلاف نحو 72 ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.


يذكر أن مدينة أكتوبر الجديدة من أحدث المدن التي تم البدء بها قبل نحو عامين، وتصل مساحتها إلى نحو 90 ألف فدان تقريبا.


وتتضمن المدينة منطقة من أكبر المناطق المخصصة للإسكان الاجتماعى وهى الــ800 فدان، بخلاف مساحة نحو 3 آلاف فدان تم تخصيصها لمشروع بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
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