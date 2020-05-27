مجاهد: زيادة ملحوظة في أعداد الجامعات التكنولوجية بحلول 2020.. وتخصيص 80% من أماكنها لطلاب التعليم الفني

أن إنشاء الجامعات التكنولوجية تطور إيجابي ومفيد في مجال تطوير التعليم الفني والتقنى، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بالفعل، وجار إنشاء 5 جامعات أخرى حاليا. أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم ،





وقال نائب وزير التعليم، إنه بحلول عام 2030 ربما يصل عدد الجامعات التكنولوجية ليقرب من عدد الجامعات الحكومية الأكاديمية، لافتًا إلى أنه من المعلوم أن 80 % من الأماكن بهذه الجامعات مخصص لخريجى التعليم الفني قبل الجامعي.





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وأوضح نائب وزير التعليم أنه لا توجد أي ميزات حالية لخريجى نظام الخمس سنوات بالمقارنة بخريجى نظام الثلاث سنوات في التعليم الفني عند التحاقهم بالجامعات التكنولوجية، مما يمثل تساؤلا حول جدوى دراسة السنة الرابعة والسنة الخامسة بمدارس الخمس سنوات بالتعليم الفنى.





وقال نائب وزير التعليم: إن تطوير مناهج المدارس الفنية المتقدمة أصبح ضروريا لتتوافق مع نشاء العديد من الجامعات التكنولوجية، لتلافى النقائص، كما أننا وجدنا أن بعض المناهج في السنوات المتقدمة من مدارس الخمس سنوات تحتاج الى اجراء تعديلات جذرية عليها لخفض التكرار وإدخال جرعة مناسبة من العلوم الأساسية التى يمكن احتسابها للطالب عند التحاقه بإحدى الجامعات التكنولوجية.





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وأضاف قائلا: لذلك فكرنا فى تحويل تلك المدارس تدريجيا من مدارس تعمل بنظام 5 سنوات إلى مدارس تعمل بنظام 3+2 ، بحيث إنه يمكن للطالب أن يتخرج بعد ثلاث سنوات ويلتحق بالجامعة التكنولوجية، أما إذا أكمل الدراسة للسنوات الخمس سيحصل على شهادة متقدمة في المهنة ترتبط بتخصصه فى الثلاث سنوات الأولى، كما سيحصل أيضا علي جرعة مناسبة من العلوم الأساسية واللغات وعلوم الحاسب تفيده في تخفيض عدد السنوات التي يقضيها في الجامعة التكنولوجية.





واستكمل نائب الوزير تصريحاته قائلا: من التخصصات المتقدمة التي نفكر فيها حاليا مهن تخاطب المستقبل وتخاطب احتياجات الثورة الصناعية الرابعة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي ... الخ.





أما التعليم الفني التجاري، فقد أكد نائب وزير التعليم أنه يدرس به حاليا حوالى 700 ألف طالب رغم محدودية عدد المهن الموجودة به، لذلك لا بد من تحديثه ليخاطب مهن المستقبل وربطه باحتياجات أسواق العمل التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وغيره من المهارات، وقال نائب الوزير: إن التعليم التجارى لا بد أن يصبح أكثر ارتباطا بسوق العمل وفى نفس الوقت مؤهلا فنيا يصلح للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجارى إنشاؤها، وستقوم الجهات الدولية التي تساعد الوزارة في مجال التعليم الفني بتقديم العون من حيث التعرف على التخصصات والمهن التي يجب استحداثها فى مجال التعليم التجارى.



