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تعليم

الأسبوع المقبل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:09 م
د نتيجة الشهادة الاعدادية
د نتيجة الشهادة الاعدادية بشمال سيناء
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احمد صالح
تقرر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام 2019..2020م بمحافظة شمال سيناء ' الأسبوع المقبل، بعد قرار الوزارة بإلغاء الامتحانات بسبب أحداث كورونا.

وقال حمزة رضوان، مدير التعليم العام بالمحافظة، في بيان، الأربعاء، إنه يجري حاليًا تجهيز النتيجة وجميعها من مختلف الإدارات التعليمية علي مستوى المراكز السته لاعتمادها من اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ.

وسيجري إعلان النتيجة علي الموقع الرسمي للمحافظة وموقع مديرية التربية والتعليم ' إلى جانب توزيع النتيجة على الإدارات التعليمية ومنها إلى المدارس لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور والطلاب لمعرفة النتيجة.

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وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ' قد اعتمد نتيجة الشهاده الاعداديه للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة نجاح بلغت 82'85 %.

وكان عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول بلغ ٨٨٠٩ طالب وطالبة بينما تغيب ٢٠٨ طالب وطالبه ونجح منهم ٦٧١٢ طالبا.
 

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