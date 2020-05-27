AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص إثر حادث تصادم دراجة بخارية فى بورسعيد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:11 م
جثة
جثة
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية بمنطقة ٥٠٠٠ التابعه لنطاق دائرة حى الطهور ،و تم نقل المتوفى الى المستشفى.

وكان اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل، أسفر وجود جثة


تم توجه مأمور قسم شرطة الزهور بفحص البلاغ ونقل الجثة للمستشفى. انتقل وحدة مباحث قسم شرطة الزهور لموقع الحادث

وتبين من فحص البلاغ، عن وفاة المواطن عبده ع ف ا (٦٣ عاما)، وعمل محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ شئونها والتصريح بدفن الجثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيقات موسعة في مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم على طريق العياط

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. قصة حب سيدة الشاشة وعمر الشريف وقبلة تسببت فى فقدان وعيه

سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

مصرع 4 من أسرة واحدة وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

أسعار الأسماك اليوم الاربعاء 27 -5- 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا