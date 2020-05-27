مصرع شخص إثر حادث تصادم دراجة بخارية فى بورسعيد

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية بمنطقة ٥٠٠٠ التابعه لنطاق دائرة حى الطهور ،و تم نقل المتوفى الى المستشفى.







وكان اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل، أسفر وجود جثة







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تم توجه مأمور قسم شرطة الزهور بفحص البلاغ ونقل الجثة للمستشفى. انتقل وحدة مباحث قسم شرطة الزهور لموقع الحادث





