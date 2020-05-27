منعا لتفشي الوباء.. غلق مطعم برجر شهير بالنزهة وفض ملاهي الشرابية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بالقاهرة من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر.





وبحسب بيان، الأربعاء، تم على الفور غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ، بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة برفع كشك بردود العقار ١٠٥ ميدان تريومف لوجود تجمع من المواطنين امامه بالمخالفة لقرار الحظر.





وتم رفع الاشغالات حوله واعادة فتح الردود الامامى للعقار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.





كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الشرابية من غلق وتشميع 2 مقهي تم فتحهم بالمخالفة لقرارات الحظر وتحريز الشيش الموجودة بداخلهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





كما قامت إدارتا المتابعة الميدانية والاشغالات بحى الشرابية برفع مجموعة من ألعاب الملاهي بمنطقة ارض الشركة لمنع تشغيلها وتسببها فى حدوث تجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



