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محافظات

منعا لتفشي الوباء.. غلق مطعم برجر شهير بالنزهة وفض ملاهي الشرابية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:20 م
غلق المطعم
غلق المطعم
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عبد العزيز جمال
تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بالقاهرة من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر. 

وبحسب بيان، الأربعاء، تم على الفور غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ، بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم. 

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة برفع كشك بردود العقار ١٠٥ ميدان تريومف لوجود تجمع من المواطنين امامه بالمخالفة لقرار الحظر.

وتم رفع الاشغالات حوله واعادة فتح الردود الامامى للعقار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الشرابية من غلق وتشميع  2 مقهي تم فتحهم بالمخالفة لقرارات الحظر وتحريز الشيش الموجودة بداخلهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت إدارتا المتابعة الميدانية والاشغالات بحى الشرابية برفع مجموعة من ألعاب الملاهي بمنطقة ارض الشركة لمنع تشغيلها وتسببها فى حدوث تجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتفعيل قرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن. 
منعا لتفشي الوباء.. غلق مطعم برجر شهير بالنزهة وفض ملاهي الشرابية
منعا لتفشي الوباء.. غلق مطعم برجر شهير بالنزهة وفض ملاهي الشرابية
منعا لتفشي الوباء.. غلق مطعم برجر شهير بالنزهة وفض ملاهي الشرابية
منعا لتفشي الوباء.. غلق مطعم برجر شهير بالنزهة وفض ملاهي الشرابية
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