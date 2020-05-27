محافظ بورسعيد: توريد ٣٨٨٢ طنا و٤٣١ كيلو قمح لمراكز التجميع والصوامع حتى اليوم



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انه تم توريد ٣٨٨٢ طنا و٤٣١ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء ٢٧ مايو وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى.







لفت الغضبان أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدان ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدان بالإضافة إلي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ فدانا.



