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محافظات

محافظ بورسعيد: توريد ٣٨٨٢ طنا و٤٣١ كيلو قمح لمراكز التجميع والصوامع حتى اليوم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:16 م
محافظ بورسعيد : توريد
محافظ بورسعيد : توريد ٣٨٨٢ طن و٤٣١ كيلو قمح
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انه تم توريد ٣٨٨٢ طنا  و٤٣١ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء ٢٧ مايو وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى.

لفت الغضبان أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا  تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدان ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدان بالإضافة إلي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا  بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ فدانا.

وشدد الغضبان على أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين علي أماكن التوريد.
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