التعليم عن بعد على رأس أولوياتها.. خطة الجامعات للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن مجلس الجامعة ناقش جميع التحديات التي ستواجه المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي 2020/ 2021 بسبب استمرار وجود فيروس كورونا مع بدء الدراسة مشيرا إلى أن هناك مقترحات من الكليات في مختلف التخصصات سيتم وضعها ومن ثم عرضها على مجلس الجامعة.

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وأشار إلى أنه الجامعة شكلت لجنة لوضع هذه المقترحات لوضع آليات واستراتيجية التعليم العالي في ظل أزمة كورونا مشيرا إلى أن مقترحات اللجنة ستتناول الاستعانة بالتعليم عن بعد لإجراء المحاضرات خلال العام الدراسي المقبل حتى لا يتسبب في وجود تجمعات للطلاب أثناء المحاضرات والعمل وفق الإجراءات الاحترازية.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، والتي تقام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.

كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تقديم رؤساء الجامعات المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية في العام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.