باستثناء 4 منشآت.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية، أنه منذ إطلاق الوزارة لحملة إنقاذ نهر النيل والموارد المائية منذ عام 2015 وهى تحقق نجاحات كبيرة منذ بدءها وحتى الوقت الحالى .





وأوضح المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية فى مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى كلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر .





ولفت الدكتور خالد قاسم، إلى أن الوزارة قبل إصدارها هذا القرار قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات التى تتعلق بالقرار الوزارى.





وأضاف المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية أن القرار تضمن إيقاف كافة تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للمساكن الخاصة ، لافتأ إلى أن المنشأت الحكومية ، الزراعية ، السياحية ، المشروعات القومية لا تندرج ضمن هذا القرار.



