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ديني

الأوقاف تحيل عاملا بأوقاف الجيزة للتحقيق

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:07 م
الأوقاف تحيل عامل
الأوقاف تحيل عامل بأوقاف الجيزة للتحقيق
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محمود ضاحي
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف السيد أحمد علي وازن عامل بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن إحالته للتحقيق نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي ولصالح التحقيق.

لقي بيان الأوقاف بشأن عرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي تنعقد يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل حالة واسعة من التفاؤل والارتياح الشديد لدى جموع المواطنين الذين اعتبروا ذلك فألا حسنا.
وطالب جميع من تم استطلاع رأيهم بالالتزام بارتداء الكمامة والمسافة الآمنة بين المصلين معولين جميعًا على حالة الوعي لدى الشعب المصري، التي أثبتت التزاما كبيرا في كثيرا من المواقف وآخرها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في عيد الفطر مع التأكيد على أن الأمر فيه سعة ويمكن لكبار السن وأصحاب الأعذار والأمراض المزمنة الصلاة في بيوتهم دون أي تحرج لحين زوال الجائحة.

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم البالغة بفتح المساجد حتى ولو لم يتمكنوا من الصلاة فيها أو آثروا عدم مزاحمة الآخرين بها إلا أنهم طالبوا بوضع ضوابط صارمة للحفاظ على المصلين من عدوى فيروس كورونا.

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