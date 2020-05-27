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أصل الحكاية

بعد أن جرفتهم مياه الأمطار.. قصة نجاة 20 شخصا من وادي حتا الإماراتي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:53 م
حافلة جرفتها مياة
حافلة جرفتها مياة الأمطار في وادي حتا
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محمود نوفل
يبدو أن الشرطة الإماراتية مع موعد مع القدر حيث ساقتها الأقدار لإنقاذ حافلة كان يستقلها من 20 فردا قبل وقوعها من أعلى الجبل بعدما  كانوا عالقين في وادي حتا "أم النسور"، بعد تعرض حافلتهم للغرق في مياه الوادي، واتجاههم إلى قمة جبل.

مياه الأمطار تقود الأشخاص إلى الهلاك ولولا البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة حتا بدبي لكان الأفراد في كان..في تمام السابعة والثلث من مساء الأمس وصل بلاغا لمركز الشرطة يفيد بأن 20 شخصا جرفتهم مياة الأمطار حتي باتوا عالقين في وادي حتا بعدما غمرت المياه الحافلة مما عطل قائد السيارة عن مواصلة السير فانحرفت بهم إلى أعلي قمة في الوادي.

صخور كبيرة وطرق واعرة أعاقت أعمال دورية النجدة مما دفعها للاستعانة بنوع من دراجات بولاريس لإنقاذ السيارة العالقة وإخراج الأرواح منها وبعد معاناة كبيرة وجهد حثيث بذله رجال الشرطة نظرا لصعوبة الرؤية ليلا وكذا تجمع المياه في الوادي وخوفا من الارتطام بالصخور أو الوقوع في حفر الوادي تمكن رجال الشرطة البواسل من إعادة الحافلة وإنقاذ مابها من أشخاص.

وبدوره قال أحمد طارش قائد إحدي دوريات المرور بشرطة دبي: ساعدت الشخص المصاب على الصعود معي في الدراجة، في حين سار خلفي بقية الأشخاص وبرفقتهم رجلين من الدفاع المدني، وسلكنا طريقا على طرف الوادي إلى حين وصولنا إلى بر الأمان، حيث كانت بانتظارنا دوريات الشرطة والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
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