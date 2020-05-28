خطة الجامعات للعام الدراسي 2020 / 2021.. التعليم عن بعد سيستمر بالعام الدراسي الجديد ولا يمكن الاعتماد عليه كليا.. واستمرار اجراءات الوقاية والحفاظ على المسافات الآمنة ومنع الزحام والتجمعات

عضو بالأعلى للجامعات:

التعليم عن بعد سيستمر بالعام الدراسي الجديد ولا يمكن الاعتماد عليه كليا

التعليم عن بعد على رأس أولوياتها.. خطة الجامعات للعام الدراسي الجديد





أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تقديم رؤساء الجامعات المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية في العام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج، إن التعليم عن بعد أثبت نجاحا كبيرا في الجامعات المصرية والتي عملت به منذ بدء تعليق الدراسة وإقرار تطبيق التعليم عن بعد، مشير إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي وخاصة في الكليات العملية إلا أنه حصل على نجاح كبير في الكليات النظرية.

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وأضاف "عبد العزيز" أنه من المتوقع في العمل وفق آليات التعليم الإلكتروني بالجامعات المصرية بنسبة 70% ولكن يوجد مناهج علمية لابد من تدريسها في الكليات وداخل قاعات المحاضرات والمعامل لذا لا يمكن الاعتماد عليه كليا.

واشار إلى أن التعليم عن بعد يحتاج إلى إيجاد حلول جديدة لمساعدة الطلاب في التطبيق العملي بطرق جديدة حتى يتم القضاء على أي قصور به في الكليات العملية.

كما أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، إن خطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد، تشمل آليات التعليم عن بعد بحيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، والتي من خلالها سيتم تدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والأونلاين.

وأوضح أن إلى جنب التعليم عن بعد سيكون هناك سبل جديدة للتدريس وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة التدريس، بحيث يتم تقسيم الدفعات إلى مجموعات كما ستقسم الفرق لاربع مجموعات في الأسبوع.

بينما أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن مجلس الجامعة ناقش جميع التحديات التي ستواجه المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي 2020/ 2021 بسبب أستمرار وجود فيروس كورونا مع بدء الدراسة مشيرا إلى أن هناك مقترحات من الكليات في مختلف التخصصات سيتم وضعها ومن ثم عرضها على مجلس الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة شكلت لجنة لوضع هذه المقترحات لوضع آليات واستراتيجية التعليم العالي في ظل أزمة كورونا مشيرا إلى أن مقترحات اللجنة ستتناول الاستعانة بالتعليم عن بعد لإجراء المحاضرات خلال العام الدراسي المقبل حتى لا يتسبب في وجود تجمعات للطلاب أثناء المحاضرات والعمل وفق الاجراءات الاحترازية.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، والتي تقام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.





ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد اللطيف، رئيس المكتب الإعلامي لجامعة الزقازيق، أن هناك بعض الأليات التي اتبعتها الجامعة فيما يخص التعليم عن بعد تم تحديدها باجتماع مجلس عمداء الكليات او أقيم مع بدء ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأضاف "عبد اللطيف" أن المحاضرات يمكن تقديمها للطلاب مكتوبة أو مسجلة أو بالفيديو وذلك خاصة للكليات النظرية، واثبت التعلم عن بعد نجاحه .





وأوضح أنه حتى الآن لجامعة وغيرها من الجامعات، قابلت بعد المعوقات في التعليم عن بعد والتي حاولت حلها حيث كانت أكبر عقبة هي الانتشار ، مشيرا إلى أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهوية اصبحت زيادرة سرعة الإنترنت وبالتالي سهل ذلك على أعضاء هيئة التدريس تحميل المحاضرات.