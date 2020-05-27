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أخبار العالم

انتخاب عضو الكنيست العربي منصور عباس نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:20 م
انتخاب عضو الكنيست
انتخاب عضو الكنيست العربي منصور عباس نائب رئيس الكنيست
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل انتخاب عضو عربي بالكنيست الإسرائيلي لمنصب نائب رئيس الكنيست.

وانتخب الكنيست الإسرائيلي النائب "منصور عباس"، رئيس القائمة العربية الموحدة، التي تعد جزء من تحالف القائمة العربية المشتركة.

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وتعتبر القائمة العربية المشتركة، تحالف مكون من 4 أحزاب عربية، وبها 15 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعد.

وقال النائب "منصور عباس"، إن منصب نائب رئيس الكنيست جاء بناء على اتفاق تشكيل القائمة العربية المشتركة في دورتها الأخيرة.


وقال "منصور عباس"، "سأبذل كل جهدي من خلال منصب نائب رئيس الكنيست، بهدف معالجة قضايا مجتمعنا العربي، وعدم تهميش اقتراحات وتوجهات الأعضاء العرب، ومن المعلوم أن مجلس رئاسة البرلمان يقر جدول أعماله الأسبوعي، ويقبل أو يرفض اقتراحات النواب لجدول الأعمال.

والنائب العربي "منصور عباس"، ليس العضو العربي الأول الذي يتولى هذا المنصب، إذ سبق أن النائب العربي أحمد الطيبي.

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