الشارقة للفنون تحتفي بأعمال مخرجات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع منصة حبيبي كولكتيف، "وهي أرشيف سينمائي رقمي يحتفي بأعمال المخرجات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، سلسلة من عروض الأفلام على الإنترنت تبث في 29 مايو الجاري، و12 و26 يونيو المقبل، وتشمل أفلامًا قصيرة وروائية طويلة ووثائقية وتجريبية مميزة لفنانات من العالم العربي.





وتركز العروض المقررة ضمن هذا البرنامج على ثيمة مختلفة في كل يوم، حيث يعرض في 29 مايو تحت عنوان "باسم الحب: الهوية الذاتية في السينما النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أفلام قصيرة تفكك السرديات السائدة في الروابط الأمومية ومعايير الجمال وقصص الحب والطهي وأرشفة الذكريات، وتوفر سبلًا بديلة للمشاهدة من خلال إعادة كتابة الرموز المرئية عبر عيون "الآخر".





وعن طريق إدراك الفوارق التي تجمعنا، تظهر هذه الأفلام أن رؤيتنا لأنفسنا بأنفسنا يمكن أن تكون الأكثر إبداعًا للوصول إلى حب الذات.





وتشمل عروض 29 مايو التي تبث في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، خمسة أفلام هي: "قصة حليب وعسل"، من إخراج بسمة الشريف، "كازينو المحار" من إخراج بام ناصر، "سقوط معيار الجمال: الأنف الإيراني" من إخراج سحر غوريشي، "طاقم الحياة" إخراج موزة المطروشي، و"شرقي" من إخراج شاهين فلاحي.





تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفًا واسعًا من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة.





وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل "بينالي الشارقة" و"لقاء مارس"، وبرنامج "الفنان المقيم"، و"البرنامج التعليمي"، و"برنامج الإنتاج" والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية.



