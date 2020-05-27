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محافظات

وقف إصدار تراخيص البناء أو التوسعة أو التعلية لمدة ستة أشهر بالإسماعيلية.. تفاصيل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:00 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية القرار رقم 340 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها ووقف إصدار أى تراخيص جديدة.

يأتي القرار تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص إقامة أى أعمال خاصة بالبناء لمدة ستة أشهر كاملة اعتبارا من يوم 24 مايو الجارى ولحين صدور إشعار آخر .

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واكد المحافظ عدم إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وعدم قبول أية طلبات من المواطنين فى هذا الشأن خلال مدة سريان هذا القرار.

ونص القرار على: :تزال بالطريق الادارى كافة أعمال البناء المخالفة بنطاق المحافظة خلال مدة سريان القرار أولا بأول لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق مدن وأحياء المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك اعتبارا من يوم 24 مايو الجارى ولمدة ستة أشهر.


ولا يسرى هذا القرار على المنشآت الصناعية أو السياحية أو الحكومية أو الخدمية أو القومية أو ذات النفع العام أو المدرجة بالخطة الاستثمارية.

 ويستمر إصدار تراخيص البناء المطلوبة لهذه المنشآت واستكمال أعمال البناء الجارى تنفيذها بها دون توقف".
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