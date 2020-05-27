AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 1643 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وضبط وإزالة 241 مخالفة بناء

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تمت إزالة 1393 حالة تعد على الأراضى الزراعية، فيما تمت إزالة 250 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، في حين تم ضبط وإزالة 241 مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، "منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الـ25 من مارس الماضي وحتى  أمس الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء السكرتير العام هشام شادي ،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

حيث أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.
إزالة 1643 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وضبط وإزالة 241 مخالفة بناء
إزالة 1643 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وضبط وإزالة 241 مخالفة بناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية بمركزي الفشن والواسطى

إزالة 470 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة في بني سويف

حق الشعب.. إزالة 32 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

إزالة 953 حالة تعد على أرض زراعية وأراض أملاك دولة ببني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 20 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة

إزالة 30 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف

ترشيحاتنا

السعودية.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمحافظة الأمواه

لحصول الموظف على معاشه كاملا.. تعديل برلماني لشروط المعاش المبكر

بألف جنيه.. الصحة: توفير أماكن جديدة لتحليل كورونا.. فيديو

نموذج سيئ يستوجب المساءلة.. تحرك برلماني بسبب صورة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وملابس جينز.. درة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بعد الخصم.. تعرف على سعر بيجامة مايا دياب في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا