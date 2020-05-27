إزالة 1643 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وضبط وإزالة 241 مخالفة بناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إنه تمت إزالة 1393 حالة تعد على الأراضى الزراعية، فيما تمت إزالة 250 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، في حين تم ضبط وإزالة 241 مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، "منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الـ25 من مارس الماضي وحتى أمس الثلاثاء.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء السكرتير العام هشام شادي ،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



