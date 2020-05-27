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برلمان

برلماني: بواسل الأطباء لا يقلون أهمية عن أبطال الجيش والشرطة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:53 م
أطباء
أطباء
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فريدة محمد

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية لنجاحهم الكبير ليس فى مواجهة فيروس كورونا  فقط ولكن ايضا لكشفهم عن المخطط الشيطانى الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابي الذى كان يستهدف ضرب النظام الطبي في مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان المتابع لمنشورات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذي يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية الذى يبث سمومه من قطر وتركيا سوف يلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية مؤكدا ان جيش مصر الابيض كان على مستوى المسئولية ولم يعط اى اهتمام لمثل هذه الاعمال الشيطانية.

وأكد أن اللجان الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بعد فشل مخططاتهم التى روجوا لها بأموال طائلة لتحريض الأطباء على الاستقالة مؤكدا أن صقور وبواسل الجيش الابيض المصرى أكدوا للعالم كله انهم لايقلون اهمية عن ابطال الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

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